بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

09 مايو 2018 - 10:41 ص

بعد غياب دام شهورا عاد الداعية السعودي محمد العريفي للتغريد مجددا في أمور وقضايا السياسة.

وأضاف علي صفحته الرسمية علي تويتر من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي ، ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة.

وأوضح أن هدف إيران زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم ، اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم.

يذكر أن العريفي توقف عن التغريد أو الحديث فــي خطبه أو منصات التواصل الاجتماعي عن الحديث في القضايا السياسية ، مكتفيا بالحديث في أمور عبادية وحياتية في يوميات المسلم.