» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت

عمرو محمد
تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ والمقرئ محمد رفعت، والذي توفي عام 1950، وترصد المصريون فى السطور التالية معلومات عنه.
1/ولد "رفعت في 9 مايو عام 1882م بحي المغربلين، وهو الحي القريب من حي السيدة زينب.
2/ حينما بلغ سن الثانية من عمره، ابتلاه الله بنعمة فقدان البصر، ولكنه تمكن من إتمام حفظ كتاب الله في سن الخامسة.
3/ لقب بـ"قيثارة السماء"وتولى مسئولية جامع مسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب في عام 1918.
4/ اختارته الإذاعة المصرية لافتتاح بثها عام 1934، بعد فتوى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري بجواز إذاعة القرآن.
5/طالبته إذاعة الـ"بي بي سي" بتسجيل القرآن بصوته فعاد وأخذ فتوى بذلك.
6/ميزه المصريون بصوته الرائع والذي ربطوه بقرب قدوم وقت الإفطار قبل المغرب في شهر رمضان الكريم.
7/ في عام 1943 بدأ رحلته مع مرض سرطان الحنجرة، ما أجبره على التوقف عن تلاوة القرآن.
8/في ذلك العام أراد الكثير من الملوك والأمراء مساعدته، لكنه رفض وقال كلمته الشهيرة "قارئ القرآن لا يهان"
9/ توفي في مثل هذا اليوم التاسع من مايو من عام 1950 عن عمر يناهز 51 عامًا .
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