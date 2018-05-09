» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت

09 مايو 2018 - 10:49 ص

تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ والمقرئ محمد رفعت، والذي توفي عام 1950، وترصد المصريون فى السطور التالية معلومات عنه.



1/ولد "رفعت في 9 مايو عام 1882م بحي المغربلين، وهو الحي القريب من حي السيدة زينب.

2/ حينما بلغ سن الثانية من عمره، ابتلاه الله بنعمة فقدان البصر، ولكنه تمكن من إتمام حفظ كتاب الله في سن الخامسة.

3/ لقب بـ"قيثارة السماء"وتولى مسئولية جامع مسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب في عام 1918.

4/ اختارته الإذاعة المصرية لافتتاح بثها عام 1934، بعد فتوى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري بجواز إذاعة القرآن.

5/طالبته إذاعة الـ"بي بي سي" بتسجيل القرآن بصوته فعاد وأخذ فتوى بذلك.

6/ميزه المصريون بصوته الرائع والذي ربطوه بقرب قدوم وقت الإفطار قبل المغرب في شهر رمضان الكريم.

7/ في عام 1943 بدأ رحلته مع مرض سرطان الحنجرة، ما أجبره على التوقف عن تلاوة القرآن.

8/في ذلك العام أراد الكثير من الملوك والأمراء مساعدته، لكنه رفض وقال كلمته الشهيرة "قارئ القرآن لا يهان"

9/ توفي في مثل هذا اليوم التاسع من مايو من عام 1950 عن عمر يناهز 51 عامًا .