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عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين

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وكالات

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المخابرات الأمريكية

CIA

عميل سري

جمع معلومات

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم اعتقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية "CIA " متهم بجمع معلومات عسكرية سرية لصالح الحكومة الصينية.

ويتهم الادعاء العام، عميل الاستخبارات السابق، جيري تشون شين لي "بالتآمر لجمع أو تقديم معلومات عن الدفاع الوطني من أجل مساعدة حكومة أجنبية".

 كما وجهت له أيضا تهمتين جنائيتين بموجب مادة "حيازة غير مشروعة للمعلومات عن الدفاع الوطني.

ويواجه الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقوبة بالسجن لمدة طويلة.


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