» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا

09 مايو 2018 - 11:53 ص

احتفل مسيحيون من البوسنة والهرسك في إحدي حدائق ألمانيا بشواء خراف بمناسبة عيد الفصح.

الشرطة الألمانية أبلغت من جهتها قسم الإطفاء والذي أسرع إلي الحديقة ليجد 150 شخصا مستلقين علي المرج ويقومون بالشواء.

وأضافت الشرطة علي صفحتها علي فيس بوك أنه تواجد أيضا أطفال يلعبون ويركضون حول الجمر الساخن جدا علي العشب الجاف ، لافتة إلي أنه وجد 12 خروفا علي أسياخ للشواء ، كانت تدور من تلقاء نفسها بعد توصيلها ببطاريات ، بحسب موقع عكس السير.

وبينما كانت شرطة الإطفاء تقوم بإخماد الحريق علي التربة ، قامت الشرطة بتسجيل هويات الموجودين ، لافتة إلي أنهم كانوا متعاونين ، وقاموا بتفكيك آلات الشواء ، وكانوا يتناولون ما تم شواءه ، وتحميل بقية الخراف إلي سيارتهم.

وناشدت الشرطة الجميع عند القيام بالشواء عليهم أن يفكروا في الآخرين ، وعدم ترك أي فحم متوهج ، وإلا سيكون الأمر باهظا.