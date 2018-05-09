بدء محاكمة بوسى فى اتهامها بإصدار شيكات مزورة

09 مايو 2018 - 12:26 م

بدأت محكمة جنح النزهة اليوم الأربعاء، محاكمة المطربة الشعبية "بوسي" في اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها.

وكانت المطربة بوسي طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها، في القضية التي تحمل رقم 2890 جنح النزهة.

يذكر أنها حضرت الجلسة الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت أن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

يذكر أن الدعوى المقامة ضد ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي"، من قبل طليقها وليد محمد عاشور الشهير بـ"فطين"، حيث أقام ضدها 5 دعاوى قضائية واتهامها بتحرير شيكات لصالحه بدون رصيد