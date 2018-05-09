الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

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الاقتصاد المصري

هاجم الإعلامي محمد الغيطي، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسبب سوء تعامله مع الأزمات التي يمر بها المواطن.

وقال "الغيطي" من خلال برنامج " صح النوم " المذاع علي فضائية "ltc" موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: "أنا فاقد الأمل في رئيس الحكومة ونفسي يمشي، أقصي حاجة عندهم مش في مصلحة المواطن المصري، المصري يئن ويئن، الأسعار نار بتكوي ضهره وبطنه".

وانتقد "الغيطي"، البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي بشأن تحسن الاقتصاد المصري، قائلا: "إن  المواطن لم يشعر بهذه الإصلاحات بسبب ارتفاع الأسعار".

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