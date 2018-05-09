شركة أمريكية تطالب بدعوى لعدم تعديل علامتها التجارية

09 مايو 2018 - 01:03 م

تقدمت شركة أمريكية بدعوى قضائية طالبت بعدم تغيير علامتها التجارية، بعدما طلبت مصلحة التسجلات التجارية تعديل العلامة بعد شكوى من إحدى الشركات المصرية.

وطالبت الشركة فى دعواها بصفة مستعجلة بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية والتظلمات بتعديل العلامة التجارية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39288 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته رئيس مصلحة السجل التجارى ومدير عام إدارة العلامةت التجارية.

وقالت هالة وحيد، وكيلاً عن الشركة بمصر، إن الشركة أمريكية تأسست عام 1971 ولديها علامة تجارية بحروف لاتينية ورسمة نجمة، وتم تسجيلها فى 13 يوليو 2015 فى العلامات التجارية، موضحة أن الشركة المصرية قدمت فى نوفمبر 2016 اعتراضا على علامة ستار باكس، لكن الأخيرة ردت على الاعتراض فى أغسطس 2017.

وأشارت وحيد، إلى أن لجنة المعارضات بمصلحة العلامات التجارية المصرية حسمت الأمر فى شهر مارس الماضى، وألزمت الشركة الأمريكية بتعديل علامتها التجارية باضافة اسم الشركة بجانب الحروف اللاتينية ورسمة النجمة العالمية.

وأكدت محامية الشركة، على أن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفا للواقع والتطبيق القانونى السليم، وجاء غير مسببا وغير معللا بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.