شاهد.. كاهن يعمد طفلا بطريقة عنيفة.. ورواد: عايز يقتله

منار شديد
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لكاهن بإحدى كنائس الروم الأرثوذكس، وهو يقوم بتعميد طفل بعنف شديد، ما أثار سخرية الأقباط .
وأظهر المقطع المتداول الكاهن وهو يغطس الطفل ثلاث مرات كما يجب أن يكون، لكنه فعل ذلك بمنتهى العنف والسرعة، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل ، وقال أحدهم: "ودا بيعمده ولا عايز يقتله"، فيما قال آخر: "الواد مستعجل على دخول المسيحية أوي".
يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقوم بذات الطقس، لكن بشكل هادئ، حيث لا يخرج الماء من الجرن لقدسيته، وبشكل يحافظ على الطفل.
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