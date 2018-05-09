عامل يطلق النار على زوج شقيقته بشبرا

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الأسلحة النارية

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القبض علي عاطلين

أصيب عامل بطلق نارى على يد زوج شقيقته فى مشاجرة بينهما وتمت إحالته للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول "إسلام. ع" سائق، مصابًا بطلق نارى بالرأس وفى حالة خطرة.

وتبين أن المجنى عليه تشاجر مع فران يدعى "كريم.ح" شقيق زوجته، بسبب وجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وشقيقة المتهم، وتركها منزل الزوجية، وتوجهت إلى منزل أسرتها، وعندما توجه المجنى عليه لردها إلى منزله، رفضت ونشبت بينهما مشاجرة، فتعدى عليها بالضرب، فتدخل شقيقها واستخلص فرد خرطوش من يد الزوج وأصاب المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى ناصر فى حالة خطرة، وألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


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