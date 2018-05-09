  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بالأميرية

قضايا وحوادث

القبض على عاطلين حاولا قتل زميلهما بقنا
القبض على عاطلين حاولا قتل زميلهما بقنا

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

القبض على 6 أشخاص ينتمون لتنظيم "داعش" بالمنيا

#

القبض على متهمين جدد فى واقعة "عصابة الملثمين"

#

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 42 قطعة حشيش بطنطا

#

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء بمدينة نصر

تمكنت شرطة الأميرية، من القبض على 3 عاطلين عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء وطلقات نارية معدة للتشاجر.

البداية أثناء مرور الضابط بمباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة بشارع السواح دائرة القسم، تمكن من ضبط "أحمد.ح.م" 33 سنة عاطل، و"مصطفى. س.ع" 25 سنة عاطل، وشقيقه "أحمد.س.ع" 29 سنة عاطل، حال استقلال الأول والثانى دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول، واستقلال الثالث دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه".

وعثر بحوزتهم على 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و2 طلقة خرطوش، و2 سلاح أبيض مطواة".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية فى كولومبيا
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)