خبير اقتصادي: ارتفاع الدين الخارجي ينذر بكارثة

09 مايو 2018 - 02:18 م

حذر أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، من ارتفاع المديونيات الخارجية للحكومة لدى الدول والمنظمات الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه العقبات قد تؤدى إلى اضعاف الاقتصاد المصرى أكثر مما يعانى منه فى السنوات الأخيرة.

وقال خزيم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ارتفعت وتيرة الاقتراض الخارجي الذي تقوم به الحكومة بشكل مباشر من الدول والمنظمات الدولية أو عبر طرح السندات الدولية والمحلية منذ بداية العام الجاري 2018".

واضاف الخبير الاقتصادى: "يأتي ارتفاع الديون الخارجية في ظل تحذيرنا من ضعف قدرة البلاد على السداد وتخطيها للناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت وفق وزير المالية الحالي عمرو الجارحي في نهاية العام المالي 2016-2017 والذي انتهي في يونيو الماضي 108% من الناتج المحلي الإجمالي وأشار الوزير إلى ارتفاع الدين العام إلى 4.3 ترليونات جنيه (244 مليار دولار تقريبا) بعد أن كان 1.3 ترليون جنيه في عام 2013".



