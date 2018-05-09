خبير اقتصادي: ارتفاع الدين الخارجي ينذر بكارثة

حنان حمدتو
وقال خزيم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ارتفعت وتيرة الاقتراض الخارجي الذي تقوم به الحكومة بشكل مباشر من الدول والمنظمات الدولية أو عبر طرح السندات الدولية والمحلية منذ بداية العام الجاري 2018".
واضاف الخبير الاقتصادى: "يأتي ارتفاع الديون الخارجية في ظل تحذيرنا من ضعف قدرة البلاد على السداد وتخطيها للناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت وفق وزير المالية الحالي عمرو الجارحي في نهاية العام المالي 2016-2017 والذي انتهي في يونيو الماضي 108% من الناتج المحلي الإجمالي وأشار الوزير إلى ارتفاع الدين العام إلى 4.3 ترليونات جنيه (244 مليار دولار تقريبا) بعد أن كان 1.3 ترليون جنيه في عام 2013".
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