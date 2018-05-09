» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"

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عرب وعالم

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بوتين

موسكو

نتنياهو

انطلاق. مسيرة

الفوج الخالد

انطلقت  مسيرة "الفوج الخالد" في كل المناطق الروسية ابتداء من كالينينغراد إلى كامتشاتكا، والتي انضم إليها  آلاف الناس من جميع أنحاء العالم .

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة "الفوج الخالد" إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.

ويعود تقليد إجراء مسيرة "الفوج الخالد" في روسيا إلى عام 2007 ومنطقة تيومين الروسية حيث جرت أول مسيرة من هذا النوع بعنوان "عرض للمنتصرين"، أما تسميتها الحالية "الفوج الخالد" فظهرت بمدينة تومسك الروسية عام 2012.

 وفي عام 2013 شملت المسيرة 120 مدينة روسية، وعام 2014 خرج سكان أكثر من 500 مدينة في 7 بلدان بالعالم إلى شوارع مدنهم مع صور لأقربائهم الذين شاركوا في الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شارك في مسيرة "الفوج الخالد" 3 مرات، واعتاد أن يحمل صورة أبيه فلاديمير بوتين الذي أصيب بجروح حرجة في ضواحي مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) في نوفمبر عام 1941.
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