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انفجار داخل محطة كهرباء السد العالي

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السد العالي
السد العالي

عمرو محمد-متابعات

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انفجار

مصر

أسوان

السد العالى

وقع انفجار داخل محطة كهرباء السد العالي، والذي تسبب في تعطيله وتوقفه عن العمل بحسب ما ذكر موقع جريدة الأهرام.

وكان قد تلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسني، بلاغًا يفيد بوقوع انفجار محدود بأحد محولات الكهرباء بمحطة كهرباء السد العالي، ولم يسفر عن أي تلفيات أو خسائر مادية أو بشرية.

وتبين من معاينة البلاغ، أن المحول تعرض إلى انفجار محدود خلال العمل؛ نظرًا لاحتوائه على خاصية الإطفاء الذاتي، لم يسفر عنه أي حرائق أو خسائر، سوى أنه توقف عن العمل.

وكشف مصدر بمحطة كهرباء السد العالي، أن توقف المحول لم يؤثر إطلاقا على سير العمل داخل المحطة، وذلك لوجود بدائل كثيرة من المحولات.

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