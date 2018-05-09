بالفيديو.. تكريم آمال فهمي بجامعة الدول العربية

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تكرم اليوم جامعة الدول العربية الإعلامية الكبيرة الراحلة آمال فهمي، خلال اجتماع الدورة الـ49 للمجلس.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، كان قد كرم عددًا من الرموز الإعلامية في الوطن العربي .

وكانت فهمي من بين تلك الرموز التي تم تكريمها، باعتبارها إحدى رواد العمل الإذاعي المصري، وصاحبة مسيرة مهنية طويلة حافلة بالعطاء، وأول سيدة تترأس إذاعة الشرق الأوسط، وذلك حسب ما ذكره المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب .

وقد تسلمت الجائزة عن الفقيدة، الأستاذة نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية.

يذكر أنه قد توفيت الإذاعية المصرية، آمال فهمي، في أبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض .


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