يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

09 مايو 2018 - 03:18 م

سمحت شرطة الاحتلال المتمركزة في المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، للمستوطنات باقتحام المسجد بفستان الاحتفال "بات متزافا".

كان 160 مستوطنًا، قد اقتحموا صباح الأربعاء، من بينهم طلبة، وعناصر من مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسةٍ أمنية مشددة.

وأفادت مصادر محليّة بالقدس المحتلة، أن 160 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من بينهم 78 طالبًا يهوديًا و35 عنصرًا من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وتلقى المستوطنون شروحات عن "الهيكل المزعوم" ، أثناء الاقتحامات، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال فرض قيودٍ على دخول المصلين للأقصى واحتجاز هوياتهم الشخصية قبيل دخولهم المسجد.

فيما توافد عشرات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل، منذ الصباح إلى الأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، في محاولة للتصدي لدعوات المستوطنين التكثيف من الاقتحامات في ذكرى "احتلال القدس".

وكانت منظمات الهيكل المزعوم دعت أنصارها عبر حملة إلكترونية وهاشتاغ "ألفان في يوم القدس"، إلى تكثيف الاقتحامات بحيث يتجاوز عدد المقتحمين للأقصى، أكثر من ألفين مستوطن، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس".

يذكر أن جماعات الهيكل الأحد الماضي، أدخلت فتاة يهودية متطرفة إلى الأقصى، وهي ترتدي فستان الاحتفال بعيد التكليف، وهو نفس شكل الفستان الذي ترتديه العرائس اليهوديات أيضًا في يوم الزفاف، وتم الاحتفال بهذه الفتاة داخل الأقصى، دون أن يتم اعتراضها أو منعها، أو طردها لارتدائها ملابس "طقسية".

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، لاقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.