  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

بالصور.. إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

صورة الخبر

مفاجأة.. «روما» يستفيد من انتقال «صلاح» للريال

باحة الأقصي

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

الحياة السياسية

باحة الأقصي
باحة الأقصي

عبد القادر وحيد - متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

#

عندما احتجت أنجى أفلاطون على تطبيع فاروق حسنى

#

أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

#

إسرائيل تعدت الخطوط الحمراء مع الفلسطينيين

الأقصى

مستوطنات

فساتين دعوة

ذكري الاحتلال

سمحت شرطة الاحتلال المتمركزة في المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، للمستوطنات باقتحام المسجد بفستان الاحتفال "بات متزافا".

كان 160 مستوطنًا، قد اقتحموا صباح الأربعاء، من بينهم طلبة، وعناصر من مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسةٍ أمنية مشددة.

وأفادت مصادر محليّة بالقدس المحتلة، أن 160 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من بينهم 78 طالبًا يهوديًا و35 عنصرًا من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وتلقى المستوطنون شروحات عن "الهيكل المزعوم" ، أثناء الاقتحامات، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال فرض قيودٍ على دخول المصلين للأقصى واحتجاز هوياتهم الشخصية قبيل دخولهم المسجد.

فيما توافد عشرات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل، منذ الصباح إلى الأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، في محاولة للتصدي لدعوات المستوطنين التكثيف من الاقتحامات في ذكرى "احتلال القدس".

وكانت منظمات الهيكل المزعوم دعت أنصارها عبر حملة إلكترونية وهاشتاغ "ألفان في يوم القدس"، إلى تكثيف الاقتحامات بحيث يتجاوز عدد المقتحمين للأقصى، أكثر من ألفين مستوطن، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس".

يذكر أن  جماعات الهيكل الأحد الماضي، أدخلت فتاة يهودية متطرفة إلى الأقصى، وهي ترتدي فستان الاحتفال بعيد التكليف، وهو نفس شكل الفستان الذي ترتديه العرائس اليهوديات أيضًا في يوم الزفاف، وتم الاحتفال بهذه الفتاة داخل الأقصى، دون أن يتم اعتراضها أو منعها، أو طردها لارتدائها ملابس "طقسية".

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، لاقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المصالح والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع
» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)