  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:00 م
بحث متقدم
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

السد العالي

انفجار بأحد محولات السد العالي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

باحة الأقصي

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

صورة الخبر

مفاجأة.. «روما» يستفيد من انتقال «صلاح» للريال

انفجار بأحد محولات السد العالي

آخر الأخبار

السد العالي
السد العالي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

انفجار داخل محطة كهرباء السد العالي

#

تعزيزات أمنية بدار القضاء العالي

#

خروج قطار عن القضبان في أسوان

#

اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"

انفجار

الكهرباء

محولات

السد العالى

تعرض أحد محولات محطة كهرباء السد العالي بأسوان، لانفجار محدود اليوم، الأربعاء، فى أحد العوازل الكهربائية، ما أدى إلى توقف العمل بالمحول بشكل مؤقت.

وأكد المهندس محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن انفجارًا محدودًا وقع بأحد عوازل الاختراق جهد 500 كيلو فولت تابع لأحد محولات محطة كهرباء السد العالي.

وأشار "عمرو"، إلى أن الواقعة لم تؤثر على انتظام العمل بمحطة كهرباء السد العالى، موضحًا وجود ثلاثة عوازل كهربائية بالمحول الواحد، تلف واحد بينها نتيجة الانفجار، ولم تسفر الواقعة عن أى خسائر فى الأرواح.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «العريس» في مران الزمالك
» «وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان
» رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة أياكس
» بالفيديو.. تكريم آمال فهمي بجامعة الدول العربية
» بعد صلاة المغرب بمدينة نصر اليوم.. عزاء أسرة الرحاب
» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع
» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)