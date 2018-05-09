» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة

09 مايو 2018 - 04:43 م

أكدت صحيفة "المصدر"، الإسرائيلية، إن احتفال سفارة الاحتلال الإسرائيلي في أحد فنادق القاهرة، بما يسمى بـ"عيد الاستقلال"، لم يكن ليسمح به لولا استباق إسرائيل بإجراء مراسم تخليد ذكرى الجنود المصريين في حرب 1948.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن الجيش الإسرائيلي أجرى، أمس الثلاثاء، في مدنية أشدود مراسم لذكرى جنود الجيش المصري الذين ماتوا في حرب عام 1948.

وأضافت أن المراسم جرت في النصب التذكاري "عاد هالوم"، الذي أقيم في عام 1989 في إطار اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر لذكرى الجنود المصريين، شارك فيها سفير مصر في إسرائيل، حازم خيرت وحاشيته، ممثلون عن الجيش الإسرائيلي، ممثلون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوات المراقبة الدولية وممثلين عن بلدية أشدود.

وأشارت إلى أنه بعد مرور بضع ساعات، من احتفال النصب التذكاري، أقيم في القاهرة استقبال احتفالي بمناسبة بما يسمى بـ"استقلال إسرائيل" الـ 70، في إطار المراسم، التي جرت في فندق "ريتز كارلتون" الفاخرة في القاهرة، حيث استضاف سفير إسرائيل في مصر، دافيد جبرين، مئات الضيوف، ومن بينهم صحفيين وشخصيات ثقافية. .

ورأى المحلل للشؤون العربية، جاكي خوجي، أن إسرائيل اضطرت إلى إجراء المراسم كشرط لموافقة مصر على إقامة مراسم الاحتفال باستقلال إسرائيل في القاهرة.

وكتب "خوجي"، في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، "أجرى الجيش الإسرائيلي مراسم ذكرى جنود الجيش المصري الذين سقطوا في حرب 1948، وبالمقابل سمح مكتب الرئيس المصري بإقامة احتفال بمناسبة استقلال إسرائيل الـ 70 في فندق في القاهرة. مهما ذُكِر، فإن إقامة الاحتفالات في القاهرة لم تكن ممكنة لولا إقامة المراسم لذكرى الجنود المصريين بالقرب من أشدود".