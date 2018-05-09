«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

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حمدي الكنيسي

نقابة الاعلاميين

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

استمرارًا للتضارب في الاختصاصات بين المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس – قررت النقابة التقدم ببلاغ إلى النائب العام، إزاء ما وصفته بـ "تجاوزات" المجلس، الذي يرأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

يأتي ذلك ردًا على عدد من الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى للإعلام، وآخرها إعداد مدونة سلوك مهني رياضي، الأمر الذي أثار استياء نقابة الإعلاميين، واعتبرته "يعد تعديًا على الاختصاصات الممنوحة لها".

وقال الإعلامي محجوب سعدة، السكرتير العام نقابة الإعلاميين، إن "النقابة سوف تدافع عن حقوقها المشروعة بكل الطرق والوسائل القانونية، وتقدمت بشكوى مفصلة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما تم تكليف حسن سليم المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام في بداية الأسبوع القادم".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للإعلام قام أيضًا بإعداد لائحة جزاءات على المخالفين في جميع وسائل الإعلام، وهو ما يمثل تخطيًا آخر على اختصاصات النقابة".

وأوضح، أن "القانون 92 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حددت الاختصاصات لكافة الهيئات الإعلامية"، مشيرًا إلى أن "دور المجلس يتمثل في محاسبة الوسائل الإعلامية وأن النقابة تختص بمحاسبة الإعلاميين وفقًا للقانون رقم 93 لعام 2016 وميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني".

وأشار سكرتير عام نقابة الإعلاميين إلى أن "القانون نص في مادته الخامسة على أن "يحمى عمل الإعلامي ميثاق شرف يعده مجلس إدارة النقابة وينشر بالجريدة الرسمية على أن يعرض على الأعلى للإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه".

ولفت إلى أنه "بناء على ذلك قامت اللجنة التأسيسية للنقابة باتباع كل الإجراءات والخطوات الواردة في القانون، وشكلت لجنة من خبراء وأساتذة الإعلام المشهود لهم، وأعدوا نموذجا مشرفًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة سلوك مهني يحددان كافة واجبات وحقوق الإعلامي".

وقال سعدة، إن النقابة برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي أرسلت خطابًا رسميا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام  أكدت فيه أن قيام المجلس بإعداد مدونة السلوك المهني الرياضي "أحرج النقابة وأثار اللغط حول العلاقة التي تجمع بين المجلس والنقابة".

وأوضح أن "خطاب النقابة أشار إلى أنه سبق للمجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام بالإشادة  بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني التي أعدتها النقابة، وهو الأمر الذي كشفه خطاب رسمي وصل للنقابة من مجلس الوزراء، الذي أكد أن إصدار الميثاق ومدونة السلوك المهني حق واختصاص أصيل لنقابة الإعلاميين وفقاً للمادة 6 من قانون النقابة".

وأشار إلى أن "مسودة الميثاق والمدونة، تم اعتمادها من اللجنة التأسيسية للنقابة ثم تمت مخاطبة مجلس الوزراء بالشكل النهائي لهما، والذي قام بدوره بإرسال نسخه منهما للمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام ووافق كلاهما على النصوص الواردة بالميثاق والمدونة وتم نشرهما بجريدة الواقع المصرية بتاريخ 20 ديسمبر 2017".


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