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بريطانيا: لن ننسحب من الاتفاق النووي مع إيران

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وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

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الإتفاق النووي

بريطانيا

الإنسحاب

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، الأربعاء، أن بلاده لا تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وقال "جونسون"، في بيان صحفي، إن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُحدث أي تغيير في تقييمنا للاتفاق، بصفته يعمل على كبح طموحات إيران النووية".

وأضاف أن "لندن ستظل ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي طالما تتمسك بها طهران"، وفق وكال "الأناضول".

وتابع أن حكومته "تأسف لقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على إيران".

وأوضح أن بلاده بذلت قصارى جهدها للحيلولة دون ذلك القرار منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها ترامب للسلطة.

بالمقابل، شدد جونسون أن بريطانيا لن تقبل بحصول طهران على الترسانة النووية.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".

وتعقيباً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى، شدد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، على التزامهم بالاتفاق، وقالوا إنه "ما زال مهمًا لأمننا المشترك".

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب منه واشنطن أمس.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.



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