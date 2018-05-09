«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

09 مايو 2018 - 05:28 م

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، تأييده مراجعة الاتفاق النووي الإيراني غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

وقال أبوالغيط، في تصريحات وزعها مكتبه في القاهرة وأدلى بها في تونس، حيث يشارك في المؤتمر العام للمنظمة العربية للعلوم والتربية والثقافة (أليسكو)، إن "هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي".

وأضاف، تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران أن "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني. ولطالما قلنا أن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران، لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي الى عدم الاستقرار".

وتابع أن "إيران حتى من دون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها، لأنها تستند الي الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".

وأشار إلى أن قرارات القمم العربية الأخيرة "يتضح منها أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره".