» «وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان

09 مايو 2018 - 05:46 م

حصل عمرو وردة، المحترف فى نادى أتروميتوس، على أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، بعد المستوى المميز التى ظهر عليه اللاعب مع ناديه الذى لعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من باوك.

وأجرى موقع «sport 24» اليونانى استطلاعًا للرأى لاختيار أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، وحصل عمرو وردة نجم منتخب مصر على 26% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستطلاع.

ووصف الموقع عمرو وردة بـ«الساحر المصرى»، مشيرًا إلى أن لاعب أتروميتوس نجح فى تكرار إنجاز زميله محمد صلاح هداف ليفربول الذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز.

ولعب عمرو وردة 28 مباراة مع أتروميتوس بمختلف المسابقات اليونانية هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.