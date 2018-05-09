  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

السد العالي

انفجار بأحد محولات السد العالي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

باحة الأقصي

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

صورة الخبر

مفاجأة.. «روما» يستفيد من انتقال «صلاح» للريال

«وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

#

"صلاح" على خطى "ميسى"

#

أشرف لـ"صلاح": "الكورة مش أجوان وخلاص"

#

رسميًا.. «أبوتريكة» أفضل لاعب مصري في التاريخ

اليونان

المصريون

عمرو وردة

وردة

عمرو

حصل عمرو وردة، المحترف فى نادى أتروميتوس، على أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، بعد المستوى المميز التى ظهر عليه اللاعب مع ناديه الذى لعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من باوك.

وأجرى موقع «sport 24» اليونانى استطلاعًا للرأى لاختيار أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، وحصل عمرو وردة نجم منتخب مصر على 26% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستطلاع.

ووصف الموقع عمرو وردة بـ«الساحر المصرى»، مشيرًا إلى أن لاعب أتروميتوس نجح فى تكرار إنجاز زميله محمد صلاح هداف ليفربول الذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز.

ولعب عمرو وردة 28 مباراة مع أتروميتوس بمختلف المسابقات اليونانية هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان
» رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة أياكس
» بالفيديو.. تكريم آمال فهمي بجامعة الدول العربية
» بعد صلاة المغرب بمدينة نصر اليوم.. عزاء أسرة الرحاب
» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع
» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)