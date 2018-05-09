الحكومة: تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة للكويت

09 مايو 2018 - 06:08 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للاستفادة من منحة الصندوق المقدرة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي (30 مليون جنيه) في تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة بالاتفاق المباشر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جمع المخلفات الزراعية بالمدينة والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الزراعات وبخاصة النخيل.