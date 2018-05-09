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بالفيديو.. أغنية حسام غالي في مهرجان اعتزاله

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حسام غالي
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المصريون

حسام غالي

غالى

حرص الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على  نشر الأغنية الخاصة بمهرجان اعتزال حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق.

ومن المقرر الكشف عن الأغنية فى مباراة اعتزاله التى ستقام يوم الجمعة المقبل، فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، بين فريقى الأهلى وأياكس أمستردام الهولندى.

وأهدى الكاتب أيمن بهجت قمر الأغنية لحسام غالى، ولحنها الفنان عمر مصطفى ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة فى مهرجان اعتزال حسام غالى.


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