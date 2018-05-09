  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:38 م
بحث متقدم
النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى

أول رد برلماني على «نجفة» وزير التعليم العالي

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

رجل أعمال مصري يشارك في تقطيع «تورتة» حفل إسرائيل

النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي

نجفة مطلية بالذهب تفتح النار على وزير التعليم العالي

عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل انتقال «صلاح» للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

رسالة «جلال» للاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب

#

كوميكسات ساخرة بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

#

"مرتضى" يزف بشرى سارة للاعبي الزمالك

#

«جلال»: كأس مصر هدفنا.. والفوز على الإسماعيلي مستحق

المصريون

الزمالك

كأس مصر

عقد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسه هامة مع لاعبيه، على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي الأبيض.

وتأتي الجلسة عقب عودة الفريق للتدريبات عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس بعد الفوز على الاسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس .

وخلال الجلسة تحدث جلال مع اللاعبين عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة بنهائي كأس مصر وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الشديد وعدم الانشغال بأي شيء سوى اللقاء القادم.

كما أكد جلال للاعبي الفريق ضرورة التتويج بالكأس لإسعاد ومصالحة الجمهور، بالإضافة ليكون خير ختام للموسم الكروي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «كلبشة» سيارة إسعاف أثناء إحضار المريض
» لأول مرة في مصر.. تقنية جديدة لعلاج الصلع
» المنتخب يطلب جواز سفر ثنائي الزمالك
» بالفيديو.. أغنية حسام غالي في مهرجان اعتزاله
» مخاطر ارتفاع الدين الخارجي على مصر
» رسالة «جلال» للاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «العريس» في مران الزمالك
» "من كحك الفرح للاختفاء" قصة غياب عروسة كفر الشيخ
» «وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان
» بالفيديو.. تكريم آمال فهمي بجامعة الدول العربية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)