» مخاطر ارتفاع الدين الخارجي على مصر

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حذر الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، من مهبة تزايد الدين الخارجي ليصل إلى أقصى درجاته خلال السنوات الأخيرة، ويتخطى حاجز الـ90 مليار دولار.

وأكد "الشريف"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن تلك الديون كانت دائمًا سبب العديد من المتاعب لمصر في الماضي، وغالبا ما يكون المدخل للدول الكبرى للتدخل في شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت بشكل واضح في تفادي عجز الموازنة المالية، ولا زالت تتجه بجميع وزاراتها إلى الاستدانة من الخارج وآخرها قرض صندوق النقد الدولي لتطوير منظومة التعليم الحكومية والمقدر بـ500مليون دولار.

وأضاف "الشريف"، أنه يجب على الحكومة تدوير مصادر الدخل، بحيث لا يصل الأمر إلى الانغلاق الشديد في السياسة النقدية المصرية، والاقتصار على الاستدانة من البنوك والمؤسسات الدولية والعربية، لسد احتياجات الدولة المصرية، بما لا يتناسب مع تاريخها العريق إزاء هذه المنظمات والمؤسسات، وأن هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى الإفلاس، وتكفل الأجيال القادمة الأعباء المالية المترتبة على الاقتراض من الخارج، بسد هذه القروض والسندات والفوائد المترتبة عليها، ومن ثم فإن الحكومة تؤجل مشروع الإفلاس ليس أكثر وتزيد كاهل الأجيال القادمة وتسرع من انهيار مستقبلها.


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