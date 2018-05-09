» المنتخب يطلب جواز سفر ثنائي الزمالك

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المصريون

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محمود عبد العزيز

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أرسل إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، فاكسًا رسميًا لنادي الزمالك يطلب فيه جواز سفر الثنائي محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض بجانب محمود عبد العزيز لاعب وسط قلعة ميت عقبة، لينضما بذلك للمرشحين بشكل رسمي للتواجد مع الفراعنة.

فيما أوضح مصدر بالزمالك، إنه حتى الآن لم يتم طلب سوى جواز الثنائي ويأمل جهاز الفريق الأبيض أن يلحق الثنائي بطارق حامد ليكون هناك أكثر من لاعب من الفريق ضمن قوام المنتخب الوطني.

وحرص جهاز الزمالك على تحفيز الونش وعبد العزيز لمواصلة الظهور بصورة جيدة أمام سموحة، في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم، حتى يكونا ضمن العناصر المنضمة للمنتخب الوطني في المعسكر القادم بعد طلب جواز سفرهما بشكل رسمي.


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