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مؤسس الجماعة الإسلامية: بكيت عند عودة "أرطغرل" لقبيلته

الحياة السياسية

أرطغرل
أرطغرل

عبد القادر وحيد

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مرّت الجماعة الإسلامية بمرحلتين فى التعامل مع الدراما ومشاهدة التليفزيون، وما يبث فيه من مسلسلات وأفلام، حيث كانت فى القديم ترى هجر المشاهدة مطلقًا وأنها تتنافى مع طبيعة نهجها.

أما المرحلة الثانية، فكانت عقب انطلاق مبادرة وقف العنف عام 1997 م، حيث انفتحت الجماعة على العالم المرئى وكل الأطياف السياسية.

على الشريف، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد المؤسسين والمنظرين لإطلاق مبادرة وقف العنف، أكد تأثره بمسلسل "قيامة أرطغرل"، وأنه بكى تأثرًا عندما عاد "أرطغرل" إلى قبيلته، وأن القصص من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، ولذلك تجد ثلث القرآن قصصًا، لأن الإنسان جبل على التقليد.

وأضاف، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المشاهدين للأفلام الهابطة يتخلقون بأخلاق السوقة والبلطجية، والذين يشاهدون قصص الأنبياء والصالحين يتأثرون بأخلاقهم وهكذا، وهذا أمر معروف، لافتًا إلا أن مسلسل "قيامة أرطغرل" رائع فى تحبيب العدل والتخلص من الخونة وعدم الميوعة فى الرأى والقرار، بالإضافة إلى أنه يعلم العزيمة والإصرار على الجهاد فى سبيل الله وحسن الثقة بالله وغيرهما من المعانى الجميلة.

وطالب، المسلمين فى بقاع العالم بإنتاج مسلسلات وأفلام تحضّ على الخير وبر الوالدين والوفاء والصدق والكرم والتواضع والشجاعة والنجدة، حتى يكتسب المشاهد هذه الصفات الجميلة.

جاء هذا فى رده على حساب هانى العربى، والذى سأله مولانا: ما رد فضيلتك على من يعترض ويقول بحرمة المشاهدة؟ معربًا عن سعادته للإجابة بجواز المشاهدة، قائلاً: كنت أحتاج لهذه الإجابة وسوف أشاهد باقى الحلقات بناءً على رأى فضيلتكم.

وشاطره الرأى طه الشريف، القيادى بـ"البناء والتنمية"، قائلاً: الحقيقة وأنا أيضًا بكيت ولم أستطع السيطرة على مشاعرى لنفس الإحساس الذى ذكره الشيخ ولحالة الحرمان التى نعانيها بفعل الإحباط المتلازم لنا كأنه قدر لا ينفك عنا!!.

وأكد جلال عبد اللطيف، عضو الجماعة الإسلامية، على حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، أنه باستثناء بعض التجاوزات (النادرة) فى مسلسل أرطغرل إلا أن هذه الدراما الرائعة أجملت بعض الأشياء التى نتمنى من شبابنا أن يتربى عليها ويتعلمها، مثل القائد البطل الناجح هو أساس نجاح الجماعة، كما أنه لا يحقق القائد نجاحًا عظيمًا إلا إذا كان حوله أتباع عظام.

وأضاف، أن المسلسل أبرز دور المرأة المهم فى الدولة المسلمة، واهتمامها بقضايا الأمة، بالإضافة إلى عقاب الخونة والمفرطين مهما كانت درجة قرابتهم أو مكانتهم.

من جانبه، أكد مصطفى حسانين، المحامى، أن مسلسل قيامة أرطغرل به مميزات عديدة لو قورن فعلاً بالمسلسلات الأخرى الهابطة والسيئة والمغرضة.. وهو يحمل قدرًا كبيرًا من الوقار والإتقان والجاذبية، وموضوعه فى الجهاد من أجل الحرية والكرامة والعزة، وبه كثير من التلميحات والأقوال والمناسبات التى تحض على الفضيلة وعدم اليأس.

فى ذات السياق، يقول المهندس أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه فى فيلم "عمر المختار" همّ بعض أصحابه بقتل أسير فأنكر عليه عمر، فقال الرجل: ولكنهم يفعلون معنا ذلك، فقال عمر كلمة حكيمة: "إنهم ليسوا قدوة لنا".

وأضاف على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مايو الماضى فى منشور له: "أننى  أقولها لكل من يبادرنى كلما استنكرت عملاً غير مشروع ارتكبه أحدهم بقوله ولكنهم يفعلون، أو نفعل كما يفعلون أكرر له إنهم ليسوا قدوة لنا أنا لى دينى وخلقى أتعامل به مع الجميع وهم لهم دينهم وخلقهم يتعاملون به".

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