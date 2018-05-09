أول رد برلماني على «نجفة» وزير التعليم العالي

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النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى
النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى

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قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى، تعليقًاعلى واقعة المجلس الأعلى للجامعات بشراء نجفة طولها 8 متر ومطلية بالذهب الخالص، إنها ستتأكد من هذه الواقعة.

وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت الواقعة صحيحة، فهى نجفة مبالغ فيها، ولا تصلح أن تكون بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن وضع نجفة بهذا الحجم يعتبر إهدار للمال العام.

وأضافت "نصر"، أنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن نجفة قاعة اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات.

فيما أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه بعد شراء المجلس الأعلى للجامعات "نجفة" مصنوعة من النحاس ومطلية بالذهب الخاص، مشيرًا إلى أن هذه النجفة تم إنتاجها من شركة خاصة بطول 8 متر وعرضها متر و20 سم وتم وضعها في قاعة اجتماعات المجلس.

وقال "الديهي"، إن هذه النجفة تمثل صفعة قوية على وجه كل من يفكر أو يريد محاربة الفساد، لافتًا إلى أنه غير مقبول طريقة البذخ التي قام بها المجلس الأعلى للجامعات، لأنه لا يتناسب مع ظروف الدولة المصرية وتعليمات الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط النفقات.

وتابع "الديهي": "من يستحق في مصر أن يكون فوق راسه نجفة بطول 8 متر ومطلية بالذهب الخالص".

وأضاف "الديهي"، أن المجلس الأعلى للجامعات به فساد مقنن.


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