» إصابة 10 سائحين في انقلاب أتوبيس بسبب السرعة الزائدة

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أتوبيس

أصيب 10 سياح بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الأربعاء، إثر انقلاب أتوبيس سياحي عقب خروجه من المطار في طريقه إلي الإسكندرية، وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى مجاورة للمطار.

وتبين من المعاينة والفحص أن أتوبيسًا سياحيًا انقلب عقب خروجه من المطار، وبه فوج سياحي من دول جنوب شرق آسيا قادمين من الخارج بطريق "أحمد شفيق"، الذى يربط الدائري بمطار القاهرة فى طريقه إلى الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، وارتطم بأحد أعمدة الإنارة ثم انقلب. 

وكانوا في طريقهم من القاهرة إلي الإسكندرية، لبدء برنامجهم السياحي. 

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت من نقلهم إلى مستشفى النزهة لتلقي العلاج اللازم.

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