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محافظ البحر الأحمر يناقش مع زراعة النواب تطور القطاع الزراعى

قبلي وبحري

صورة اللقاء
صورة اللقاء

حسن حمدان

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ناقش اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب كيفية تطوير القطاع الزراعى بالمحافظة وذلك لإحياء هذا القطاع وعدم اقتصار المحافظة على القطاع السياحى فقط.

استعرض المحافظ مع اللجنة تجارب المحافظة الناجحة فى زراعة الصوب نظرًا لندرة المياه العذبة فى المحافظة تم استخدام المياه الجوفية وإنشاء محطات تحلية لمعالجة ملوحة المياه لتهيئتها للزراعة حيث بدأت بانشاء الصوب بالديف وأبو سعفة والتى تبعد مايقرب من 210 كم من مدينة الشلاتين والتى تم تزراعتها بدون أى مواد كيماوية عن طريق التعاون مع أجهزة الدولة البحثية.

وأشار إلى أنه بتوافر السيلكرونيا سيتم توفير علف الماشية ومن ثم فتح مجموعة مجازر ومزارع كما سيقوم مزيد من الصناعات على هذه لمجازر وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم لمصر، كما أكد  استهداف المزيد من الأفدنة للزراعة وإنتاج المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة يقوم عليها أبناء المحافظة.

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