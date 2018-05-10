لاعب منتخب قطر: أنا السبب في احتراف صلاح بأوروبا

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كشف حسين ياسر المحمدي - نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب قطر - عن قيامه بوساطة لنجمنا المصري محمد صلاح من أجل احترافه في أوروبا .

وقال "المحمدي" في لقاء مع برنامج "المدرج" المذاع على قناة "دي إم سي سبورتس" : "صلاح أخي الأصغر .. وكنت أول شخص تحدث معه في مسألة الاحتراف في الخارج .. كنت وقتها ألعب في الدوري البلجيكي واتصلت به من هناك بعدما تابعته في الفترة التي كان يلعب بها في المقاولين العرب وبدايته مع المنتخب .. ورأيت أنه من اللاعبين المميزين جدًا أصحاب المستوى الثابت كما أنه يملك السرعة والمهارة ".

وأضاف: "كل هذه الأمور كانت عام 2011 فاتصلت به من بلجيكا للحديث في الاحتراف ، وبعدها اتصلت بمسؤولي فريق بازل السويسري لرؤيته ، وجئت للقاهرة واجتمعنا سويا .. وكان دوري في الأمر هو الوساطة له لكي يخرج للاحتراف بأوروبا ، لأنني سبقته في هذا الأمر ، وجلست معه وشرحت له كل شيء عن الأمور هناك".

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