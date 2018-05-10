  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يفتح النار على "فضل شاكر"

محمد صلاح

تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

الإعلامي أسامة كمال

إعلامي: موائد الرحمن "إذلال للفقراء"

المتحدث العسكري

القوات المسلحة تحقق ضربات جديدة للإرهاب فى سيناء

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ارتفاع سعر الدولار في البنوك

حسام حسن

نبوءة قديمة لحسام حسن عن "صلاح" تشعل الفيس بوك

كمال الهلباوي

الهلباوي: مبادرتي تقدمت خطوة للأمام .. وهؤلاء أعلنوا دعمهم لها

مجزرة الرحاب

3 خيوط يتتبعها رجال البحث لمعرفة مرتكب مجزرة الرحاب

أرشيفية

إسرائيل تقصف مواقع تابعة لبشار بسوريا

مذبحة الرحاب

مفاجأة عن دفن جثامين مذبحة "فيلا الرحاب"

ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأحد
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

#

ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى تسجل 30 درجة

#

ارتفاع درجات الحرارة غدًا والعظمى تسجل 30 درجة

#

ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 10 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اليوم الخميس، رياح جنوبية غربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة.

كما يتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارًا لطيف ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:  

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

وسط الدلتا 24 38

الإسكندرية 19 32

بلطيم 18 31

مطروح 17 25

السلوم 18 26

سيوة 25 38

بورسعيد21 31

دمياط 20 32

العريش17 37

رفح 16 36

الإسماعيلية 22 39

السويس 23 35

رأس سدر 22 33

نخل 19 37

نويبع 23 34

طابا 20 32

كاترين 15 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 25 37

مرسى علم 24 40

الفيوم 24 40

بني سويف 24 41

المنيا 26 42

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 43

الأقصر 26 43

أسوان 27 44

أبوسمبل 26 44

الوادي الجديد 25 43

شلاتين 24 38

أبو رماد 25 37

رأس حدربة 25 36

حلايب 26 36


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الجبلاية" تكشف سر تنازلها عن أزمة "صلاح"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة
» لاعب منتخب قطر: أنا السبب في احتراف صلاح بأوروبا
» شاهد ماذا فعل نجم المنتخب السعودي مع والدته لحظة اعتزاله
» مقارنة تفصيلية بين جيش إسرائيل وجيش إيران .. أيهما أقوى؟
» فتاة تتعرى وسط شوارع بلندن لسبب مأساوي
» تمارين يمكنك من خلالها تحسين صوتك
» "العدل": لن نستمر في التعاقد مع فضل شاكر
» "الشيطان" يغتصب والدته تحت تهديد السلاح
» بالفيديو.. سيارة محملة بالشكولاتة تغرق طريقا سريعا في بولندا
» مرتضى: أتعرض لمعركة شرسة من الإنس والجن

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء