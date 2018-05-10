» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة

10 مايو 2018 - 09:12 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 10 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اليوم الخميس، رياح جنوبية غربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة.

كما يتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارًا لطيف ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

وسط الدلتا 24 38

الإسكندرية 19 32

بلطيم 18 31

مطروح 17 25

السلوم 18 26

سيوة 25 38

بورسعيد21 31

دمياط 20 32

العريش17 37

رفح 16 36

الإسماعيلية 22 39

السويس 23 35

رأس سدر 22 33

نخل 19 37

نويبع 23 34

طابا 20 32

كاترين 15 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 25 37

مرسى علم 24 40

الفيوم 24 40

بني سويف 24 41

المنيا 26 42

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 43

الأقصر 26 43

أسوان 27 44

أبوسمبل 26 44

الوادي الجديد 25 43

شلاتين 24 38

أبو رماد 25 37

رأس حدربة 25 36

حلايب 26 36