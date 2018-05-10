القوات المسلحة تحقق ضربات جديدة للإرهاب فى سيناء

10 مايو 2018 - 09:22 ص

حققت القوات المسلحة عددا من الإنجازات الجديدة في "العملية الشاملة سيناء 2018" خلال الأيام الماضية وأعلنت بيانا لها منذ قليل عن آخر التطورات في مواجهة الإرهاب بسيناء وما أسفرت عنه تلك العمليات.

- القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد 4 أوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق .

- القضاء على عدد 18من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء، والقبض علي 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

- القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد 232 من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تدمير 391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء والإعاشة، من بينها 3 منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول 100م ، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150مترا و300 متر متفرع إلى خنادق فرعية والحفر المغطاة تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء .

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 30 سيارة من أنواع مختلفة، وعدد 49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط عدد 2 جمل تستخدمها العناصر الإرهابية في نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء محمل عليها عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير واجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات طبية ولوحات للطاقة الشمسية.

- اكتشاف وتدمير عدد 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طن من نبات البانجو المعد للتداول.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة علي محاور التحرك المختلفة.

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.

وعلي الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود من تدمير عدد 4 سيارة دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية، وضبط عدد 13 سيارة أخرى محملة بالاسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة عثر بداخلها على 2 بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و180 دستة بارود ، وأكثر من 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر من انواع مختلفة، و675 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد 538 متسللا من جنسيات مختلفة خلال عدة محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعى و2 موتوسيكل أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية ، والقبض على أربعة متسللين أثناء محاولتهم الهجرة الغير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

هذا وتواصل قواتكم المسلحة واجبها المقدس فى الدفاع عن أرض الوطن عاقدين العزم، ملبين النداء، لتبقى مصر مرفوعة الرأس أبية ومصانة.

شاهد الفيديو..



