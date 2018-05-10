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لحظة دهس سيدة وآخرين بسوهاج

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صورة من الفيديو..
صورة من الفيديو..

إيمان هاني

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عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيدة حامل بمحافظة سوهاج ومجموعة من المواطنين بسبب سائق متهور.

وظهر خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، سائق السيارة الملاكي وهو يقود بسرعة جنونية ويدهس المواطنين بالرغم من عدم وجود أي زحمة في الطريق.

وأكدت دينا زاخر السيدة الحامل التي تعرضت للدهس، أنها كانت تسير بجوار الطريق وفوجئت بالسائق وهو يصطدم بها، قائلا: "العناية الإلهية أنقذتها هي وجنينها من الموت".

شاهد الفيديو..

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