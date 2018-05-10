إعلامي: موائد الرحمن "إذلال للفقراء"

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

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هاجم الإعلامي أسامة كمال، القائمين على  موائد الرحمن التي يتم إقامتها للفقراء خلال شهر رمضان: "إذلال للفقراء".

وأضاف كمال خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على المقتدرين أن يرسلوا هذا الطعام لمنازل الفقراء والمساكين وليس إذلالهم بهذا المنظر.

وتابع كمال، قائلا: "مش بنلاقي في الحج موائد رحمن خالص، المقتدرين بيروحوا يتفقوا مع مطاعم وياخدوا وجبات ويبعتوها لمنازل الفقراء".

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