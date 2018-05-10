وزير الخارجية الأمريكي يصل لقاعدة أندروز

10 مايو 2018 - 09:46 ص

عرضت فضائية "Fox News‎ ‏، لقطات مصورة ترصد لحظة وصول طائرة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى قاعدة أندروز المشتركة قبل الأمريكيين الثلاثة المحررين من كوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن عودة 3 محتجزين أمريكيين من كوريا الشمالية، وذلك برفقة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مؤكدًا أن الرجال في صحة جيدة.

يذكر أن ثلاثة أمريكيين من أصل كوري، كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، من بينهم شخصان كانا يدرسان في إحدى جامعات بيونج يانج، حيث تم احتجازهما بشكل منفصل في عام 2017، ووجهت إليهما اتهاما بالضلوع في أنشطة مناهضة للبلاد ومحاولتهما الإطاحة بالحكومة.