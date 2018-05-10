"موسى" يفتح النار على "فضل شاكر"

10 مايو 2018 - 09:55 ص

هاجم الإعلامي أحمد موسى، المطرب اللبناني فضل شاكر، بعد عودته للعمل الفني، قائلا: "ده إرهابي ولابد من منع أغانيه".

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن فضل شاكر حمل السلاح ويده ملوثة بالدماء،

متابعًا: "إزاي فضل شاكر يغني تتر مسلسل يعرض في رمضان وهو إرهابي ومسك سلاح، ولازم نراجع الكلام ده".

وشدد على أنه لا يجوز أن يغني فضل شاكر لتتر مسلسل يعرض في رمضان، مطالبًا القائمين على المسلسل بدراسة التفاصيل مرة أخري.

يذكر أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة يسرا وشيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد علي.

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