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المؤبد والمشدد لمتهمي اقتحام مركز شرطة كرداسة الأولى

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، 3 متهمين بالمؤبد وعاقبت خمس متهمين آخرين بالمشدد 15عامًا كما عاقبت متهم واحد بالسجن 7 سنوات في قضية" اقتحام مركز شرطة كرداسة الأولى".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم كان أهمها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة. 

وفى 20 أبريل 2015، قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالإعدام شنقًا لـ15 متهمًا حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثًا.


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