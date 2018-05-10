» "يحيى وعاشور" يبحثان مع أهالي أرمنت حل مشكلة الصرف الصحي

10 مايو 2018 - 11:59 ص

بحث اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برفقة العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة، سبل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى المركز، مع عدد من الأهالي وعمد القرى وكبار العائلات، وذلك بمقر مجلس مدينة أرمنت.

وأوضح "عاشور" رئيس أرمنت، خلال الاجتماع، أن المشروع لا يتبقى للبدء في تنفيذه سوى قطعة الأرض التي تقام عليها محطة الرفع الخاصة بقرية الرزيقات قبلي، مشيرًا إلى أهمية تسليم الأرض للشركة في أسرع وقت ممكن، حتى يتم اعتماد ميزانية الصرف الصحي لأرمنت.

بينما طمأن اللواء يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الأهالي، بحل مشكلة ضعف وقطع المياه بقرى أرمنت، مؤكدًا أن المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بأرمنت، سيتم العمل بها قريبًا ليزيد ضخ المياه من 400 لتر /ث إلى 800 لتر /ث.