تأجيل الاستئناف على عدم اختصاص الأمور المستعجلة باستبعاد "دكروري"

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أجلت الدائرة 12 بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الخميس، الاستئناف المقدم على قرار محكمة أول درجة بشأن عدم الاختصاص في نظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، لـ 5 يوليو للاطلاع على المستندات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبوشادي، أودعت حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، في القضية رقم 1286 لسنه 2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد «دكروري»، من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 من النواب.

وأضافت المحكمة، أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنه 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972، وكان هذا القانون لم يلقَ قبولًا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسًا للهيئة.

وأضافت المحكمة، أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسًا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، وإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها.


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