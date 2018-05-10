  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
نافعة: مصر تعود للنظام القديم

رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

صلاح

بالصور.."صلاح" يظهر في حديقة فيلا

السيسي

قرار جمهوري بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ساويرس

ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

ميدو وصلاح

"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

البرعي

البرعي: "كل ما عملت من أجله انهار في حياتي"

الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يفتح النار على "فضل شاكر"

حسام حسن

نبوءة قديمة لحسام حسن عن "صلاح" تشعل الفيس بوك

المتحدث العسكري

القوات المسلحة تحقق ضربات جديدة للإرهاب فى سيناء

محمد صلاح

تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

آخر الأخبار

نافعة: مصر تعود للنظام القديم
نافعة: مصر تعود للنظام القديم

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شخصيات عامة تحذر : فضيحة ستحدث بميدان التحرير اليوم

#

مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية

#

أول مؤتمر دولي يجمع إسرائيل وإيران وسوريا‎

#

جيش الاحتلال يقصف أرضا زراعية في قطاع غزة

مصر

الكيان الصهيوني

حسن نافعة

فلطيسن

دافع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن نفسه بعد ترديد البعض الذي وصفهم بـ"القطعان الالكترونية" لوجوده داخل احتفالية الكيان الإسرائيلي في أحد الفنادق بالقاهرة قائلًا، :"أشخاص عاجزين عن أظهار وجهي بالحفل.. يبدو أن الحرب النفسية من خلال القطعان الالكترونية وصلت إلى حدود اللامعقول".

وأصاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"قد اتصل بي صديق من الخارج ينبهني إلى تداول صورة لشخص لا يظهر وجهه تروج على إنها لي في حفل السفارة الإسرائيلية".

وتابع، :"هل من التقطها كان عاجزا عن إظهار الوجه؟ ألوم أكثر من صدق الصورة الكاذبة لا من نشرها".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال محمد السيد، :" نحن في زمن التشويه والتزوير وعيني عينك وهي كده ولازم تصدق غصب عنك ولو مصدقتش تبقي خاين ومبتحبش البلد".

واضاف أخر، :" اطمئن يا سيدي فرغم اختلافي مع سعادتك إلا أنني أكاد أجزم أنك أسمي بكثير من ذلك ولن يصدق ذلك أحد لأنه فيما يبدو أنك مصري حقيقي علي كتالوج المصريين المصريين ولست علي كتالوج المصريين الصهاينة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طالب يقتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموت
» "يحيى وعاشور" يبحثان مع أهالي أرمنت حل مشكلة الصرف الصحي
» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري
» دخول الجنة في المنام حسن نية
» بشرى سارة لجماهير الزمالك
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم
» بسبب كلب.. عاطل يقتل آخر فى الجيزة
» "الجبلاية" تكشف سر تنازلها عن أزمة "صلاح"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة
» لاعب منتخب قطر: أنا السبب في احتراف صلاح بأوروبا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء