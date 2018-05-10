رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

10 مايو 2018 - 12:31 م

دافع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن نفسه بعد ترديد البعض الذي وصفهم بـ"القطعان الالكترونية" لوجوده داخل احتفالية الكيان الإسرائيلي في أحد الفنادق بالقاهرة قائلًا، :"أشخاص عاجزين عن أظهار وجهي بالحفل.. يبدو أن الحرب النفسية من خلال القطعان الالكترونية وصلت إلى حدود اللامعقول".



وأصاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"قد اتصل بي صديق من الخارج ينبهني إلى تداول صورة لشخص لا يظهر وجهه تروج على إنها لي في حفل السفارة الإسرائيلية".

وتابع، :"هل من التقطها كان عاجزا عن إظهار الوجه؟ ألوم أكثر من صدق الصورة الكاذبة لا من نشرها".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال محمد السيد، :" نحن في زمن التشويه والتزوير وعيني عينك وهي كده ولازم تصدق غصب عنك ولو مصدقتش تبقي خاين ومبتحبش البلد".

واضاف أخر، :" اطمئن يا سيدي فرغم اختلافي مع سعادتك إلا أنني أكاد أجزم أنك أسمي بكثير من ذلك ولن يصدق ذلك أحد لأنه فيما يبدو أنك مصري حقيقي علي كتالوج المصريين المصريين ولست علي كتالوج المصريين الصهاينة".