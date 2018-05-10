» طالب يقتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموت

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وكالات

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أقدم طالب بالكلية الحربية على قتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموطن بمدينة سان بطرسبرج في روسيا

ودرست الفتاة الدراسات الإعلامية، وقام الشاب عقب طعنها بالتقاط صور "سيلفي" مع جثتها المشوهة، بسبب أسلوب حياتها المترف.

وأرسل الشاب صورة الفتاة إلى صديقته السابقة، وكتب يهددها: "أنتِ التالية"، مما دفع بصديقته المذعورة لإبلاغ الشرطة، حيث اعتقلته سريعًا، واعترف باقترافه الجريمة، بحسب ماذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبحسب ماذكرته الصحيفة، قالت الشرطة الروسية، عندما أعاد الشاب تمثيل عملية القتل في مسرح الجريمة، تبين أنه طعنها في الرأس، ثم الرقبة، ثم الذراعين والساقين، وبعد وفاتها واصل طعنها ليطال الطعن كل المناطق في جسدها.


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