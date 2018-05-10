  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تزف بشرى سارة للمسجونين

البرادعي

البرادعي يوجه رسالة قاسية للعرب

الاخوان المسلمين في السجون

كواليس اجتماع مرسى مع الإخوان لاختيار الوزراء

نافعة: مصر تعود للنظام القديم

رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

صلاح

بالصور.."صلاح" يظهر في حديقة فيلا

السيسي

قرار جمهوري بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ساويرس

ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

ميدو وصلاح

"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

البرعي

البرعي: "كل ما عملت من أجله انهار في حياتي"

الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يفتح النار على "فضل شاكر"

في تعريب المدارس التجريبية..

عماد حسين: يكشف خطأ طارق شوقي

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
عماد الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

15 معلومة عن النظام الجديد للمدارس التجريبية

#

وزير التعليم يكشف موعد القبول بالمدارس اليابانية

#

وزير: "إحنا بلد شهادات زي ما قال عادل إمام"

#

وكيل أعمال "متعب" يحسم جدل انتقاله للزمالك

وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

عماد

المدارس التجريبية

الدين حسين

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن أهم نقطة يجب تداركها مع تأجيل قرار وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى بتعريب المدارس التجريبية هى أهمية النقاش القوى لهذه الأفكار بشكل واضح داخل المجتمع بأكمله وقتلها بحثًا، لأنه لا يعقل أن يتم تطبيقها من دون التأكد من وجود أكبر قدر ممكن من الإجماع  عليها.

وأضاف "حسين" خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "طارق شوقى وفضيلة الاستماع لصوت الناس"، أنه من الواضح أن الأصوات الرافضة لهذا النظام كثيرة جدًا، ومعظمها تحدث عن أن النظام الجديد سيقضى على المزايا القليلة المتبقية داخل المدارس التجريبية، وأنه سيسلب الطبقة المتوسطة بارقة أمل بأن يترقى أولادهم عبر التعليم.

وتابع الكاتب، أن حل هذا الخلاف هو المزيد من النقاش الجرىء والموضوعى وبحث كل فكرة وبند ونقطة من كل الجوانب ولذلك فإن الخطأ الأكبر الذى وقع فيه الوزير الدكتور، هو تلميحه إلى أن النظام الجديد سيطبق بالقوة فى كل الأحوال، بغض النظر عن آراء المعارضين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل
» شاب يقتل عاملا ضبطه مع عشيقته
» قطع المياه عن 10 مناطق بشبرا الخيمة
» "جوزيه" يعتذر لـ"حسام غالي"
» طالب يقتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموت
» "يحيى وعاشور" يبحثان مع أهالي أرمنت حل مشكلة الصرف الصحي
» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري
» دخول الجنة في المنام حسن نية
» بشرى سارة لجماهير الزمالك
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء