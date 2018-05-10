» "جوزيه" يعتذر لـ"حسام غالي"

10 مايو 2018 - 01:27 م

قدم مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي سابقا اعتذار للاعب حسام غالي نجم النادي الأهلي عن عدم مشاركته بمهرجان اعتزاله في الإمارات بسبب مرض زوجته.

ووصلت بعثة القلعة الحمراء إلى الإمارات اليوم استعدادا لمباراة أياكس على أن تتوجه البعثة مباشرة من الإمارات إلى أوغندا لمواجهة كمبالا سيتي يوم 15 مايو الجاري في ثاني جولات المجموعة "أ" بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أياكس الهولندي غدا على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات بمشاركة العديد من النجوم والأسماء البارزة في كرة القدم.