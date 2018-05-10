أمين: يطالب الإعلاميين بالموضوعية في القضايا الشائكة

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الإرهاب

الصحفيين

الإعلاميين

محمد أمين

السلطة الحاكمة

طالب محمد أمين، الكاتب الصحفى، الصحفيين والإعلاميين بعدم تصدير المخاوف إلى عامة الشعب وضرورة الالتزام  بالموضوعية والمهنية فى التناول للقضايا الشائكة، مشيرًا بذلك إلى الضجة التى اصطحبت صورة المشير طنطاوى مع نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك وامتناع الصحافة عن النقاش فيها بسبب مخاوف من المصادرة أو العقوبة .

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "لا تصدروا الخوف"، أن الدولة نفسها لا تريد إشاعة حالة الخوف لأنها تؤثر سلباً على المناخ العام، بدليل أنها لم تعلن حالة التعبئة فى ظل حرب الإرهاب، حتى لا يتسرب الخوف إلى الخارج ويهرب الاستثمار.

واكد أمين على أن المطلوب من الإعلاميين ليس الانبطاح وليس من رجال الأعمال الركوع والسجود للسلطة الحاكمة والمطلوب من الجميع أن يكونوا وطنيين وليس منافقين مطلوب أن تكون كاتباً أو إعلامياً موضوعياً 

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