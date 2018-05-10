"النقض" تلغي حبس "محامي مطاى"

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اهانة القضاء

حبس محام مطاي

محاميين مطارى

تعطيل سير العمل وإهانة القضاء

حبس المحامين

قررت الدائرة السابعة بمحكمة النقض، اعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد  المحامي بمطاي لمدة 3 سنوات بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامي مطاى"

كان ترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع والمشكلة من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار المحامين، ودفع النقيب بجلسة اليوم الخميس، في الطعن رقم 12758 لسنه 86 ق،  بفساد الاتهام والأسناد، مؤكدًا عدم تعطيل المرفق العام أو إحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات كل ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس. 

وأشار النقيب إلى أن هناك حكما سابقا من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية.

وأكد محمد الكسار عضو العامة أن الدفاع تناول عيب خطير وهو الاخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة، على الرغم من تقديم ما يثبت عدم تعطيل مرفق العمل، يأتي في صدور  أحكام بذات اليوم وتحصيل الرسوم القضائية، علاوة على وجود قرارات موثقة من شهور الاثبات عن تنازل الشاكي القاضي أحمد فتحي عن واقعة سب وقذف القضاة.

أما بشأن مرافعة طوسون  والصفتي المحاميان أصر كل منهم على ما جاء بمذكرة الطعن بالنقض.

يذكر أن قدمت أربعة مذكرات بالطعن من النقابة العامة وسمير الصفتي ومحمد طوسن، ومنتصر الزيات .

كان التقى نقيب المحامين، بالدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمحكمة النقض أثناء تواجده لحضور الجلسة.

وقد حضر الجلسة كل من أحمد بسيوني وكيل النقابة العامة، يحيي التوني أمين الصندوق، ومن أعضاء العامة محمد الكسار، كمال مهنا، ممدوح عبد العال.

ومن المنيا محمد طوسون، سمير الصفتي، محمد رجب نائل، احمد الطحاوي، أحمد طه، وحسن أبو عيسى أمين صندوق نقابة جنوب القاهرة.


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