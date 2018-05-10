"البرادعي" يوجه رسالة قاسية للعرب

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وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رسالة إلي العرب جميعًا بسبب قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، قائلًا: "هل أن نقف موقف المتفرج ونكتفى جميعا بدور الضحية".

وتابع "البرادعي" في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "العالم كله منزعج من تداعيات قرار ترمب وتزايد احتمالات حرب ضروس فى منطقتنا لا تُبقى ولا تذر".

وأشار متسائلًا: "هل من أمل أن نُحدد معًا كعرب بعقلانية مصالحنا القومية المشتركة وأن يكون لنا رأى موحد ومؤثر فى مجرى الأحداث أم أنه كُتب علينا مرة أخرى أن نقف موقف المتفرج ونكتفى جميعا بدور الضحية؟.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قالت شيرين سليمان: "قلوبنا تحترق من كتر الفرجة على ما يحدث لكل دولة عربية على حدى وما يفعلونه الحكام العرب بشعوبهم أكنهم نسخة بالكربون فى تعذيب ومحى نخوتنا وعروبتنا ودفاعنا على بعض"

وكان الرئيس الأميركي دونالد  ترامب  أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران.

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