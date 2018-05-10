إسلام لاعبة كرة قدم يثير ضجة كبيرة ‎

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حالة من الجدل تركتها حارسة مرمى المنتخب السويدي، تحت 19 عامًا، رونجا آندرسون، بسبب اعتناقها للديانة الإسلامية.

وفي مقابلة لها مع صحيفة "افتونبلاديت" المحلية، قالت آندرسون إن اعتناقها الإسلام قوبل بردود فعل كبيرة من قبل المقربين منها، لا سيما أسرتها.

وأضافت" "لقد أخذوا يطلقون الأحكام المسبقة بحقي، كما أنني تعرضت لخطابات تحض على الكراهية، لكن مع كل هذا فإني فخورة بكوني مسلمة".

وأوضحت اللاعبة التي ترتدي قميص فريق "IkUppsala " لكرة القدم النسائية، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له.

وتابعت قائلة في ذات السياق "بعد أن اعتنقت الإسلام أدركت من فوري أنني انتقلت لدين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".

وشددت آندرسون على أنها ستسعى جاهدة لتنفيذ أوامر الدين الإسلامي، لافتة لاعتزامها الصيام في شهر رمضان المقبل.



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