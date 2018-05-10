إعلامي يطرح تساؤلات مشروعة بشأن سد النهضة

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طرح الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام جامعة القاهرة، عددًا من التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة لملف سد النهضة والمفاوضات بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الأزمة تعثرت بسبب تمسك الطرف الإثيوبى بأحكامه الإقليمية على حساب جارته مصر  دون الالتفات إلى حصتها المائية من نهر النيل.

 وأضاف خليل خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "سياسة الأمر الواقع"، مرددًا تلك  التساؤلات المشروعة التي أشار إليها قائلاً: "هل يمكن أن نتوقع جديداً من جولة مفاوضات 15 مايو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؟، وهل سيتم الاستعانة بوساطة دولية، هل ستمارس قوى دولية (دول أو مؤسسات) ضغوطاً من نوع ما على الطرف الإثيوبى حتى يصل إلى صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف ، كما انه من الممكن ان تبحث الدولة عن مسارات أخرى غير التفاوض؟".

وتابع الخبير الإعلامى مستكملا: "هناك تأثيرات سلبية للسد على المستقبل المائى لمصر، والأكثر تأكيداً أننا لا نعرف على وجه التحديد حجم هذه التأثيرات والمشكلة أن غياب المعلومات يجعل الناس نهباً لأحاديث غير دقيقة تعتمد على المبالغة والشطط فى وصف الآثار الناجمة عن ملء السد خلال مدة 3 سنوات، كما تعتزم إثيوبيا هذا الأمر لا بد أن تأخذه الحكومة فى الاعتبار، وألا تترك الواقع نفسه ليتحدث أو يكشف عن حجم التأثيرات. الأداء الجيد قادر على هزيمة الأمر الواقع ".


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