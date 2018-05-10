» إصابة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بالمنيا

10 مايو 2018 - 03:15 م

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بعدد من المنازل بقرية عرب السلطان حسن التابعة لقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص.

وقال اللواء محمد عبد الفتاح سكرتيرعام المحافظة إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين أثناء إخمادهم الحريق وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة ولا يوجد خسائر في الأرواح، وقد اندلعت النيران بأحد المنازل وامتدت لأكثر من 30 منزلا مجاورا، والمنازل عبارة عن عروق خشبية والواح وجريد وجار حاليا المعاينة والتحري لمعرفة ظروف وأسباب الحريق.